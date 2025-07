Pato non dimentica | Al primo posto metto la doppietta nel derby che abbiamo vinto 3-0 e ci ha regalato lo scudetto

. Le parole dell’ex Milan L’ex attaccante brasiliano Alexandre Pato, noto per la sua rapiditĂ , tecnica sopraffina e fiuto del gol, ha ripercorso alcuni dei momenti piĂą emozionanti della sua esperienza al Milan, in un’intervista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pato non dimentica: «Al primo posto metto la doppietta nel derby che abbiamo vinto 3-0 e ci ha regalato lo scudetto»

In questa notizia si parla di: pato - dimentica - primo - posto

Pato O’Ward trionfa a Toronto! Seconda vittoria stagionale per il pilota McLaren, che partito 10° ha sfruttato al meglio strategia e caution per prendersi tutto! Super Rinus VeeKay torna sul podio dopo oltre due anni! Primo podio in carriera per Kyffin Vai su Facebook

Pato D’Amico, il Pavia non si dimentica mai «Rivedo l’entusiasmo per tornare nei pro»; Pato dimenticato da Conte. L'agente: Con gli altri del Chelsea ha parlato...; Barbara Berlusconi dimentica Pato e pensa solo al Milan (per ora).