Passoscuro festa di Sant’Anna | istituita viabilità provvisoria

Fiumicino, 25 luglio 2025 – A partire d a oggi fino al 27 luglio a Passoscuro è in programma la festa patronale in onore di Sant’Anna. Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione sarĂ istituita seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: Istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in Largo Serramanna, Via Serramanna nel tratto compreso tra Via Villacidro e Via Vallermosa (compresa) dalle ore 12.00 del giorno 25 luglio 2025 alle ore 12.00 del giorno 28 luglio 2025 e comunque fino al termine della manifestazione, esclusi i mezzi di soccorsoemergenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it