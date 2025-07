Rimini, 25 luglio 2025 – Rimini ha reso omaggio nel pomeriggio a una delle figure più significative della storia Lgbtq+ italiana: Marcella Di Folco. La cerimonia di intitolazione della passeggiata sul mare tra i Bagni 28 e 28A, proprio di fronte a Piazzale Kennedy, ha assunto un tono intenso e partecipato, carico di memoria, riconoscimento e affetto. A parlare non sono state solo le istituzioni, ma soprattutto la storia. Marcella, prima donna trans al mondo ad essere eletta in un consiglio comunale – a Bologna nel 1995 – è stata ricordata non solo per il suo impegno politico e per la presidenza del Mit, ma anche per il legame profondo con Rimini e con il cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passeggiata per Marcella, il Rimini Summer Pride accende i colori