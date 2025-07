Partiti i lavori per convento e chiesa degli Zoccolanti

Da qualche giorno ha preso il via il cantiere volto al recupero del convento degli Zoccolanti e della chiesa di Santa Maria dei Monti. Progetti finanziati dal ministero della cultura e redatti a cura della Soprintendenza di Ancona con la partecipazione, all’interno del team progettuale, dell’ architetto Enrico Rinaldesi di Corridonia. "Terminato il primo stralcio di lavori che hanno riguardato la torre, si passa ora ad altri due interventi – ha spiegato la sindaca Giuliana Giampaoli –. Il primo relativo al portico anteriore, con lavori di restauro e finiture per un importo di 310mila euro e la durata di circa un anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Partiti i lavori per convento e chiesa degli Zoccolanti

