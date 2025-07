Partigiani infami blitz contro l' iniziativa dell' Anpi a Borghesiana

"Partigiani infami. Le vostre mani saranno sempre sporche di sangue". ƈ quanto scritto su alcuni manifesti affissi davanti alla sede della polisportiva Borghesiana dove si ĆØ tenuta l'iniziativa dell'Anpi "Pastasciutta antifascista". Numerosi i cartelli attaccati a Roma est e poi rivendicati da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: partigiani - infami - iniziativa - anpi

Ā«Partigiani infamiĀ», manifesti di Azione Frontale contro lā€™Anpi a Roma - I militanti del gruppo neofascista Azione Frontale hanno compiuto quello che sui propri canali social hanno definito un Ā«blitzĀ».

ā€œPartigiani infamiā€. Blitz neofascista contro lā€™iniziativa dellā€™Anpi a Roma https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/24/news/borghesiana_blitz_neofascista_anpi-424750735/?rss&ref=twhlā€¦ Vai su X

Partigiani infami, blitz contro l'iniziativa dell'Anpi a Borghesiana; ā€œPartigiani infamiā€. Blitz neofascista contro lā€™iniziativa dellā€™Anpi a Roma; Roma, manifesto contro un'iniziativa dell'Anpi a Villaggio Breda: Ā«Partigiani infamiĀ». Il Pd: Ā«Offesa alla cittĆ Ā».

ā€œPartigiani infamiā€. Blitz neofascista contro lā€™iniziativa dellā€™Anpi a Roma - I militanti di Azione frontale hanno attaccato dei manifesti allā€™ingresso della polisportiva in via Lentini, alla Borghesiana, dove è in programma una ... Si legge su roma.repubblica.it

Una milonga per Gaza, iniziativa Anpi il 23 luglio a Roma - Questa l'iniziativa lanciata dall'Anpi per il prossimo 23 luglio sotto i portici di piazza della Repubblica, a Roma. Lo riporta msn.com