Parte oggi ‘La Notte delle Streghe’ | la Janara si racconta via QR Code

Tempo di lettura: < 1 minuto Tra le novità della XIII edizione de “La Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”, che prende il via questa sera nel centro storico di Benevento, c’è la possibilità per tutti i visitatori – nelle varie location – di inquadrare con il proprio smartphone un apposito QR Code attraverso il quale si potrà ascoltare una breve descrizione dell’evento nell’evento, oltre a una breve presentazione della manifestazione. “In poche parole – commentano Antonio De Cristofaro e Adriana Francesca dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania” – abbiamo portato la tecnologia in aiuto delle streghe che da oggi invaderanno la città di Benevento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Parte oggi ‘La Notte delle Streghe’: la Janara si racconta via QR Code

