Parte esodo estivo 3 giorni bollino rosso forte flusso veicoli

Primo grande fine settimane di partenze. Scatta il piano esodo estivo: in vista del grande aumento dei flussi veicolari Anas (Società del Gruppo FS) ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino all'8 settembre saranno chiusi o sospesi 1348 cantieri, circa l'81% di quelli attivi (1672). Per agevolare i flussi di traffico già dal 1° luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi e fino al 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Parte esodo estivo, 3 giorni bollino rosso, forte flusso veicoli

Prove generali di esodo estivo, traffico sulle strade nel weekend: scatta il bollino rosso - (Adnkronos) – Traffico da bollino rosso oggi, sabato 19 luglio 2025. "Nel terzo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a […]

Ponte della festa della Repubblica: traffico, prima prova dell’esodo estivo Anas - Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Il primo week end di giugno coincide con il ponte per la Festa della Repubblica: è la prima prova del prossimo esodo estivo.

Esodo estivo nel weekend: le indicazioni sulle strade più trafficate - Con l’aumento delle temperature e l’affacciarsi dell’estate si intensificano le partenze nei fine settimana per le prime vacanze.

