Parole che vengono dal cuore e che curano l’anima | Rosa Ceci ci racconta il potere della scrittura

Fiumicino, 23 luglio 2025 – Il potere delle parole . parole che a volte è difficile pronunciare, ma che trovano il modo di emergere tramite la scrittura. Un filtro delle e mozioni piĂą pure, celate nell’animo, c he possono raggiungere chi è disposto ad aprire il proprio cuore, leggere e ascoltare. Così Rosa Ceci, spiega il suo amore per l’arte, la letteratura, fiabe, racconti e tutto ciò che è poesia ispirata alla vita. Rosa è nata a Veroli, in provincia di Frosinone, ma s i è trasferita a Fiumicino con i suoi genitori quando aveva quattro anni. “Ho la passione per la scrittura sin da bambina – racconta Rosa in un’intervista – all’epoca scrivevo cose mie personali, tutte emozioni scaturite da un animo candido. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it