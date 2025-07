Parma nascondeva panetti di hashish in casa e spacciava al parco | 8 chili e 9mila euro sequestrati

Arrestato tunisino e denunciato moldavo a Parma: sequestrati 8 chili di hashish e 9 mila euro in due operazioni antidroga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Parma, nascondeva panetti di hashish in casa e spacciava al parco: 8 chili e 9mila euro sequestrati

In questa notizia si parla di: parma - hashish - chili - euro

La polizia sequestra 8 chili di hashish in 24 ore a Parma: un arrestato e un denunciato Vai su X

Parma, nascondeva panetti di hashish in casa e spacciava al parco: 8 chili e 9mila euro sequestrati; Duro colpo al traffico di stupefacenti in città. Sequestrati nelle ultime 24 ore 8kg di hashish; Blitz antidroga: otto chili di hashish sequestrati in 24 ore dalla Polizia, due gli arresti. Colpita la rete locale del traffico di stupefacenti.

La polizia sequestra 8 chili di hashish in 24 ore a Parma: un arrestato e un denunciato - La polizia di Stato di Parma ha sequestrato in tutto 8 chili di hashish nel giro di 24 ore, oltre a 9mila euro in contanti, materiale per confezionare le dosi e un'auto. Segnala gazzettadiparma.it

Quasi dieci kg di droga e 10mila euro in contanti: arrestato pusher tunisino di 42 anni, denunciato un moldavo - La Polizia di Stato, a conclusione di una specifica attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, ha tratto in arresto un cittadino tunisino - parmapress24.it scrive