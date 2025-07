Parma capitale europea dei giovani 2027 a Giffoni

Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 arriva a Giffoni, nel luogo in cui i ragazzi sono protagonisti, hanno voce e possibilitĂ di esprimere se stessi, senza filtri e senza censure. "Presentiamo a Giffoni55 - dice il sindaco Michele Guerra - uno dei progetti piĂą forti che stiamo portando avanti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma sarà dal 19 al 23 maggio Capitale internazionale dell’Acqua - Dal 19 al 23 maggio Parma sarà la Capitale internazionale dell’Acqua 2025 grazie al ricco calendario di eventi ufficiali programmati nell’ambito della manifestazione Euro-INBO, organizzata in modalità itinerante nei diversi paesi e quest’anno in Italia grazie all’impegno diretto dell’Autorità di.

La capitale della Fotografia Europea a pochi chilometri da Parma - Cosa vuol dire avere vent'anni oggi? E, in generale, cosa significa essere adulti ma ancora giovanissimi e con il futuro tutto da scrivere? E' il quesito principale dell'edizione 2025 di Fotografia Europea, che raggiunge anch'essa i vent'anni e fa di Reggio Emilia ancora una volta la capitale.

Parma capitale del calcio per tre giorni: tutto pronto per il Festival della Serie A - Una tre giorni, organizzata da Lega Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Parma, per raccontare la bellezza e l'unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del.

