Parma allerta gialla per temporali

Allerta gialla per temporali a Parma. Nella giornata di sabato 26 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali diffusi, in rapida evoluzione, localmente intensi e con probabili effetti e danni associati. Le piogge di forte intensit√† potranno generare rapidi innalzamenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: temporali - parma - allerta - gialla

Afa, temporali e pioggia oggi a Parma - Afa, temporali e pioggia. A partire da oggi pomeriggio. Sara un inizio settimana all'insegna del maltempo a Parma, dove secondo le previsioni di 3bmeteo oggi i cieli, in prevalenza poco nuvolosi, tenderanno a coprirsi con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio: sono previsti 9mm di.

Parma, arrivano i temporali - La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla¬†per¬†temporali¬†nella¬†provincia¬†di Parma.¬†Per la giornata di marted√¨ 1 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, pi√Ļ probabili sul settore centro-occidentale della regione.

Ancora piogge e temporali al Nord venerdì 25 luglio Allerta GIALLA meteo-idro in quattro regioni Leggi l’avviso meteo del 24 luglio bit.ly/3TSL1cH Vai su Facebook

Parma, allerta gialla per temporali; Temporali in arrivo a Parma e provincia: diramata un'allerta gialla; Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: temporali e vento forte per lunedì 7 luglio.

Weekend con allerta gialla per pioggia a Parma - Romagna: "Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali diffusi, in rapi ... Riporta gazzettadiparma.it

Allerta gialla temporali e fiumi in piena in tutta la Regione - Romagna e ARPAE hanno diramato un'Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, ... Scrive chiamamicitta.it