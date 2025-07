Parigi riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina | svolta storica annunciata

La Francia compie un passo storico nella diplomazia internazionale: sarà il primo Paese del G7 a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente Emmanuel Macron, che sui suoi canali social ha dichiarato: «Ho deciso che la Francia, fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, riconoscerà lo Stato di Palestina». Una mossa che promette di ridefinire gli equilibri geopolitici europei e globali, accendendo il dibattito all'interno dell'Unione Europea e tra gli alleati atlantici.

