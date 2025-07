parenzo ho visto una cinese e lei lo umilia in pubblico

Non √® un periodo fortunato per David Parenzo, mettiamola cos√¨. Dopo essere stato preso letteralmente a pesci in faccia da Daniele Capezzone in una delle ultime puntate di stagione di La Zanzara, il programma che il giornalista conduce con Giuseppe Cruciani su Radio 24, mister L'aria che tira √® incappato in una imbarazzante gaffe in una tappa del tour La Zanzara Show, per la precisione in quella di Marina di Pietrasanta, una delle perle della Versilia.¬† Come riporta anche il sito del Secolo d'Italia, sul palco era risuonata la canzone satirica Massaggio romantico del mitico Ruggero de I Timidi, artista surreale ed esilarante che proprio La Zanzara ha contribuito a lanciare in tempi non sospetti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

