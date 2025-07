Parco del Serio sommerso dai rifiuti colpa di picnic e falò | Ora serve aiuto contro gli incivili

Romano di Lombardia (Bergamo) – Sommerso dai rifiuti. È sempre piĂš grave la situazione del Parco del Serio, che soprattutto nei fine settimana, per l’inciviltĂ e la maleducazione di alcuni visitatori, si trasforma in una discarica a cielo apert o: bottiglie vuote, sacchi di immondizia, resti di picnic e barbecue abusivi. A denunciare il degrado dell’area è Basilio Monaci, presidente del Parco, che avverte: ÂŤSe la situazione non migliora, potremmo dover rimuovere le aree di sosta attrezzate, come tavoli e panchine. So che questo penalizzerebbe chi rispetta il parco, come anziani e ciclisti, ma siamo in difficoltĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

