Parcheggi e rincari | i sindacati | Tariffe del tutto ingiustificate Stangata per cittadini e lavoratori

Il tempo, a Ferrara, costa caro. E quello che scorre sotto il disco orario sembra valere sempre di più. Da settimane, i rincari dei parcheggi sono al centro di un acceso dibattito. Ora la protesta arriva a lambire anche le latitudini sindacali. Cgil, Cisl e Uil alzano la voce contro aumenti "ingiustificati" e "indiscriminati", accusando il Comune e l’azienda che gestisce la sosta di aver scelto la via più facile: far cassa a spese di chi lavora, vive o semplicemente attraversa il centro. La nota diffusa ieri dai tre sindacati è un atto d’accusa a tutto campo. "I recenti aumenti delle tariffe di parcheggio – si legge – rappresentano un colpo durissimo per lavoratrici, lavoratori, cittadini e cittadine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

