Paramount-Skydance approvata fusione da 8,4 miliardi di dollari

La Federal Communications Commission (FCC) ha approvato la fusione tra Paramount Global e Skydance Media, aprendo la strada alla vendita per 8,4 miliardi di dollari di alcuni dei nomi più importanti dell'intrattenimento tv, tra cui la rete CBS, Paramount Pictures e il canale via cavo Nickelodeon. La FCC ha accettato di trasferire le licenze di trasmissione di 28 emittenti televisive CBS ai nuovi proprietari, dopo che Paramount ha pagato 16 milioni di dollari per chiudere una causa intentata da Donald Trump in merito a un'intervista di "60 Minutes" con l'allora candidata presidenziale democratica Kamala Harris. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Paramount-Skydance, approvata fusione da 8,4 miliardi di dollari

Paramount ha offerto una cifra gigantesca a Donald Trump per far decadere una causa da 20 miliardi di dollari - Lo studio avrebbe molta fretta di far decadere questa causa intentata dal Presidente, per via della sua fusione con Skydance Donald Trump e Paramount non hanno ancora trovato un accordo per risolvere la causa da 20 miliardi di dollari intentata da POTUS contro 60 Minutes, ma la società di media guidata da Shari Redstone ha messo sul piatto un bel po' di milioni nella speranza di far sparire questo ostacolo alla fusione con Skydance.

