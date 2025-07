Dopo un’altalena di trattative di fusione e acquisizione tra Skydance Media e Paramount, iniziate a fine 2023, le parti hanno annunciato a luglio 2024 di aver raggiunto un accordo per la fusione. Molte persone negli Stati Uniti hanno accusato il conglomerato mediatico di aver “corrotto” il presidente Trump con un pagamento di 16 milioni di dollari per chiudere quella che gli esperti hanno ritenuto una causa infondata contro il programma “60 Minutes”. La cancellazione da parte della CBS di “The Late Show With Stephen Colbert “, annunciata una settimana prima che la FCC (Federal Communications Commission) approvasse la transazione con Skydance, è sembrata a molti un’ulteriore concessione a Trump che ha dichiarato: “ Adoro il fatto che Colbert sia stato licenziato “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paramount, in arrivo centinaia di licenziamenti dopo la fusione con Skydance