Il caso di Papa Leone XIV è al centro di una proposta di legge per “proteggere la cittadinanza statunitense di qualsiasi americano eletto a servire come Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica Romana”. A presentarla al Congresso Usa il deputato repubblicano Jeff Hurd. Il disegno di legge “proibisce la revoca della cittadinanza durante un mandato papale ed esenta l’individuo dagli obblighi fiscali degli Stati Uniti mentre presta servizio come Papa, riconoscendo il suo ruolo unico sia come leader religioso che come capo di stato”. “L’elezione di Papa Leone XIV segna un momento storico non solo per la Chiesa cattolica, ma per l’America “, ha detto il deputato Hurd, “questa legislazione garantisce che ogni americano che risponde alla chiamata a guidare piĂą di un miliardo di cattolici in tutto il mondo possa farlo senza rischiare la sua cittadinanza o affrontare inutili oneri fiscali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV e il fisco Usa, proposta di legge per esentarlo dalle tasse

