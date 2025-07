Papa Leone | migranti messaggeri speranza in mondo oscurato da guerre

Oggi è stato diffuso il messaggio del Papa per la 111esima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che sarà poi celebrata all’inizio di ottobre. Leone XIV riflette sulla mobilità umana generata dalla ricerca di felicità. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: migranti messaggeri speranza in mondo oscurato da guerre

Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace.

È stato eletto il nuovo papa, Leone XIV - Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio.

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti.

Oggi è stato diffuso il Messaggio di Papa Leone XIV per la 111ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che si terrà il 4 e 5 ottobre. Il Papa riflette sul legame tra speranza, migrazione e missione. “È importante che cresca nel cuore dei più il desiderio di Vai su Facebook

