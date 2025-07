Paolo De Paola sulla Serie A: «L’Inter è logorata, ma con Lookman e Leoni. Chivu? Incognita, ma.». Poi l’appunto sul Como. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha espresso le sue opinioni sul prossimo campionato di Serie A, facendo un’analisi delle squadre piĂą importanti e delle loro prospettive per la stagione. Parlando del Como, De Paola ha sorpreso molti con una previsione ambiziosa: « Sì, vedendo il tipo di mercato non si può piĂą pensare a una top ten ma in Champions ». L’expert ha sottolineato che, grazie a un mercato attivo e intelligente, il Como ha le carte in regola per puntare ai primi posti della Serie A, arrivando addirittura a qualificarsi per la Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Paolo De Paola sulla Serie A: «L’Inter è logorata, ma con Lookman e Leoni… Chivu? Incognita, ma…»