Paolo Bonolis colpito in spiaggia a Formentera | lo schiaffo virale era uno scherzo video

Cosa è successo davvero a Paolo Bonolis a Formentera. Paolo Bonolis è finito sotto i riflettori del web per un video virale diventato popolarissimo su TikTok e Instagram. Il filmato mostra il celebre conduttore mentre viene schiaffeggiato alla nuca da un uomo mentre si trova in spiaggia a Formentera, visibilmente infastidito dal gesto inaspettato. Molti utenti hanno inizialmente creduto che si trattasse di un’aggressione reale. Tuttavia, poco dopo si è scoperto che era tutto uno scherzo orchestrato dal regista televisivo Roberto Cenci, amico di lunga data di Bonolis. Il video è stato condiviso da piĂą profili, incluso quello di Piergiuseppe Cananzi, e rilanciato con ironia anche dal conduttore radiofonico Gigio D’Ambrosio, che ha inscenato una finta intervista all’“aggressore”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paolo Bonolis colpito in spiaggia a Formentera: lo schiaffo virale era uno scherzo, video

In questa notizia si parla di: paolo - bonolis - formentera - spiaggia

Gerry Scotti fuori da Tu Si Que Vales, al suo posto arriva Paolo Bonolis? - Per Gerry Scotti la pensione è lontana. Il conduttore continua a essere uno dei volti più amati della televisione italiana, apprezzato per garbo e simpatia tanto dagli spettatori quanto dai dirigenti.

Tu sì que vales: via Gerry Scotti, al suo posto arriva Paolo Bonolis - Adesso è ufficiale: Gerry Scotti non ci sarà nella prossima stagione di Tu sì que vales, al suo posto arriverà Paolo Bonolis L'articolo Tu sì que vales: via Gerry Scotti, al suo posto arriva Paolo Bonolis proviene da Il Difforme.

Gerry Scotti lascia Tu Si Que Vales, arriva Paolo Bonolis: addio alla Scuderia - Gerry Scotti addio a Tu Si Que Vales: svolta che segna la fine di un'epoca. Dopo oltre dieci anni di presenza ininterrotta come giurato a Tu Si Que Vales, Gerry Scotti lascia ufficialmente il programma.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: l'estate dell'amore, tra baci, sorrisi e tanta complicitĂ a Formentera ? Dimenticate la semplice "frequentazione": tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia il legame si fa sempre piĂą intenso. I due si godono giorni di pura Vai su Facebook

Paolo Bonolis in spiaggia riceve uno schiaffo alla nuca mentre è di spalle: chi è l'autore del gesto; Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Formentera: Qui sono di casa; Le foto di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in vacanza (da ex) a Formentera.

Paolo Bonolis in spiaggia riceve uno schiaffo alla nuca mentre è di spalle: chi è l’autore del gesto - Paolo Bonolis in spiaggia, durante la vacanza a Formentera, ha ricevuto uno schiaffo a sorpresa, mentre era di spalle, alla nuca ... Riporta fanpage.it

Schiaffo alla nuca per Paolo Bonolis in vacanza: il momento inatteso in spiaggia - Durante una vacanza a Formentera, il noto conduttore Paolo Bonolis è stato al centro di un episodio che ha rapidamente catturato l'attenzione sui social. Secondo controcopertina.com