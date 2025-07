Panatta chiede l’aiuto dei social per il compleanno di Bertolucci | Farò un post micidiale

(Adnkronos) – Adriano Panatta si prepara (a modo suo) a fare gli auguri di compleanno a Paolo Bertolucci. "Il 3 agosto il nostro amico Paolo Bertolucci compie 73 anni e io logicamente sarò presente con post micidiale. Nel frattempo se qualcuno vuole mandarmi qualche idea, ma solo perculante mi raccomando, io sono qua" ha scritto .

