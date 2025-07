Paltrinieri scherza dopo l’intervento a dito e gomito | Mi hanno anche offerto un kg di pizza Quando torna il nuotatore italiano

“Mi hanno anche offerto 1kg di pizza ieri sera”. Gregorio Paltrinieri sorride dopo l’intervento (doppio) subito a Sassuolo nella giornata di giovedì 25 luglio. Il nuotatore italiano, che è reduce da tre argenti eroici ai Mondiali di Nuoto a Singapore con un dito rotto, come già noto ha rinunciato alle gare in vasca per operarsi e recuperare dopo l’infortunio nella 10 km in acque libere. Paltrinieri è stato operato in Emilia con un doppio intervento ortopedico per la rimozione di una vite al gomito e la riduzione di una frattura alla falange della mano sinistra, procuratasi appunto alle competizioni mondiali che si stanno svolgendo a Singapore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

