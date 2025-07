Si torna a casa con la conferma del piazzamento ottenuto a Doha 2024 e con una posizione in meno rispetto al torneo a cinque cerchi di Parigi 2024. Il Setterosa conclude la rassegna iridata di Singapore 2025 in settima posizione con un bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte. Le attese della vigilia non erano certamente quelle della lotta per il podio. L’inizio di un nuovo ciclo tecnico per una squadra radicalmente rinnovata e ringiovanita richiede un minimo di tempo per consolidare le basi del progetto. Erano infatti ben otto, sulle quindici prescelte, le debuttanti in una rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, il Setterosa torna da Singapore con diversi segnali positivi. La strada per crescere è ancora lunga