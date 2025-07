Pallanuoto il Settebello torna da Singapore con un deficitario settimo posto | la squadra è crollata nel momento della verità

Cambia lo scenario e si modifica la dinamica di sviluppo del processo, non varia però il risultato finale. L’Italia della pallanuoto maschile conclude in settima posizione il campionato mondiale di Singapore 2025, primo grande appuntamento del nuovo quadriennio olimpico. Gli azzurri sono letteralmente crollati nel momento della veritĂ , l’inizio della fase ad eliminazione diretta. Nessuno alla vigilia pretendeva la vittoria a mani basse del titolo iridato da una squadra all’inizio di un nuovo ciclo tecnico, sembrava però piĂą che lecito attendersi una rappresentativa tricolore vogliosa di ben figurare sul campo e di riscattare con un risultato eccellente la beffa patita a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, il Settebello torna da Singapore con un deficitario settimo posto: la squadra è crollata nel momento della veritĂ

In questa notizia si parla di: pallanuoto - singapore - squadra - momento

Pallanuoto, Sandro Campagna: “La strada per il Mondiale di Singapore è segnata” - L’ Italia della pallanuoto maschile riparte dall’Ungheria: dopo la sconfitta con furibonde polemiche del Settebello alle Olimpiadi, la protesta degli azzurri che ne seguì e che portò alla squalifica di sei mesi, appena conclusa, gli azzurri superano in amichevole a Napoli proprio i magiari per 13-12.

Pallanuoto, i convocati dell’Italia di Sandro Campagna per i Mondiali 2025 a Singapore - Dal 12 al 24 luglio ci sarà da lottare per la Nazionale italiana di pallanuoto allenata da Sandro Campagna.

Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali di Singapore: le novità di Carlo Silipo - Pur mancando ancora l’ufficialità da parte della FIN, secondo quanto riportato da “ La Gazzetta dello Sport “, sarebbero ormai certe le 15 convocate dell’Italia per i Mondiali senior 2025 di pallanuoto femminile, in programma dall’11 al 23 luglio a Singapore.

Dopo 20 anni sia la squadra ungherese di pallanuoto femminile che quella maschile ha raggiunto contemporaneamente la finale dei Mondiali di pallanuoto! Nemzeti Sport Online Vai su Facebook

#Pallanuoto, Italia-Singapore 32-5 ai Mondiali Vai su X

Pallanuoto, il Settebello torna da Singapore con un deficitario settimo posto: la squadra è crollata nel momento della verità ; Mondiali F, semifinali: la Grecia si conferma, l'Ungheria liquida una Spagna irriconoscibile; Sandro Campagna sul Settebello: “Ci vuole tempo per creare una squadra, non facciamo drammi per i risultati”.

Mondiali pallanuoto: Settebello crolla a Singapore, Grecia in semifinale - L'Italia della pallanuoto affonda in vasca a Singapore, dove prima il Setterosa e poi il Settebello sono stati sconfitti nei quarti di finale, dicendo troppo presto addio alla corsa alle medaglie ... Riporta ansa.it

Pallanuoto, Mondiali: il Setterosa perde con l'Australia, 19-15 - Le azzurre, dopo la vittoria in rimonta sulla Nuova Zelanda, sono state superate per 19- Si legge su informazione.it