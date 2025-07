Palestina svolta improvvisa | la Francia spiazza tutti

La scelta di Parigi sulla Palestina ha spiazzato davvero tutti. Una scommessa diplomatica che potrebbe avere degli effetti importanti a livello internazionale La questione della Palestina continua ad essere al centro del dibattito mondiale da diverso tempo. La situazione a Gaza è sempre molto critica. Nonostante i continui inviti a cessare il fuoco, i bombardamenti da parte di Netanyahu continuano e il quadro è davvero difficile. Ma anche dal punto di vista diplomatico si rischia di avere una sorta di stallo che potrebbe allontanare in modo definitivo la tregua. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Palestina, svolta improvvisa: la Francia spiazza tutti

In questa notizia si parla di: palestina - tutti - svolta - improvvisa

Giro d’Italia, il giovane Van Uden beffa tutti in volata a Lecce. All’arrivo esposti striscioni pro-Palestina - Volata doveva essere, volata è stata. La Alberobello – Lecce, quarta tappa da 189 km con cui il Giro ha fatto il suo rientro in Italia dopo le prime tre frazioni in Albania, era la classica giornata tutta pianeggiante ideale per gli sprinter.

Appello agli enti locali per la Palestina: "Serve l'impegno urgente di tutti" - 13 organizzazioni della società civile lanciano un appello urgente a tutti gli enti locali, ai comuni, province e regioni per chiedere loro un impegno concreto contro i crimini commessi dal Governo israeliano nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata.

Francesca Albanese: è in atto una svolta rivoluzionaria; Un genocidio è un genocidio e l’Europa inizia ad ammetterlo; Germania, a che punto è il silenzio.

Svolta di Macron: la Francia riconoscerà la Palestina. Rabbia di Netanyahu: "Premia il terrore". Esulta Hamas - Il presidente francese: "Farò l'annuncio formale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre" ... Lo riporta huffingtonpost.it

Gaza, la svolta di Macron: “Riconosceremo lo stato di Palestina”. Ira di Israele. Hamas: “Passo positivo” - Ad annunciarlo, dopo il fallimento dei negoziati di Doha tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco, è stato il presi ... msn.com scrive