Palestina lo schiaffetto di Trump a Macron | È una brava persona ma quello che dice per fortuna non conta

“È una brava persona, mi piace, fa il gioco di squadra, ma la buona notizia è che quello che dice non conta”. Così Donald Trump all’indirizzo del presidente francese Emmanuel Macron che tramite social ha fatto sapere al mondo che alla prossima assemblea dell’Onu annuncerà il riconoscimento dello Stato della Palestina. Un annuncio-boomerang che ha avuto il solo effetto di irritare Israele, gridare alla vittoria Hamas e scatenare il sarcasmo della Casa Bianca. La spasmodica ricerca della Grandeur perduta e di nuovi ombrelli elettorali in vista di piogge scroscianti si conferma il tallone d’Achille di monsieur le président. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Palestina, lo schiaffetto di Trump a Macron: “È una brava persona, ma quello che dice per fortuna non conta”

