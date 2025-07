Palazzo de' Mayo all’Università Marsilio | Scelta strategica per il futuro della città

«Esprimo profonda soddisfazione per l'intesa raggiunta tra la Fondazione Banco di Napoli e l'Università Gabriele d'Annunzio che porterà Palazzo de' Mayo, uno dei simboli più rappresentativi del centro storico di Chieti, a diventare sede di alta formazione, ricerca, eventi culturali e relazioni.

L'università torna in centro: via libera all'accordo per il comodato gratuito di Palazzo de' Mayo alla d'Annunzio - Sono entrate nella fase conclusiva le trattative tra l'università d'Annunzio e la Fondazione Banco di Napoli per giungere alla stipula del contratto che concederà l’uso gratuito all’ateneo di Palazzo de Mayo, il prestigioso edificio situato lungo corso Marrucino con affaccio su largo Martiri.

