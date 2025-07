Palazzo Carducci in viale Cavallotti sgombero in vista | il Comune di Como acquisisce l’immobile

Como – Ieri, il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha reso noto che il Comune ha acquisito Palazzo Carducci in viale Cavallotti. Un epilogo che arriverebbe a chiudere una serie di provvedimenti, che avevano bloccato l’ordinanza di sgombero emessa a primavera 2024, facendo così slittare la decisione definitiva e l’adozione di provvedimenti tali da mettere fine alla diatriba tra il Comune e la storica associazione. Allo stesso tempo, Rapinese ha dichiarato di voler intervenire in breve tempo per consentite a Palazzo Cernezzi di avere la disponibilità dei locali che da anni sono sede dell’Associazione Carducci, per consentire al Conservatorio di ampliare la sua sede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palazzo Carducci in viale Cavallotti, sgombero in vista: il Comune di Como acquisisce l’immobile

