Pagelle Tour de France 2025 tappa di oggi | Arensman da sogno marcamento tra i big

PAGELLE DICIANNOVESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Thymen Arensman, voto 10: sfrutta, c'è da dirlo, il marcamento generale, ma con un'azione spettacolare va a sorprendere tutti e a prendersi la seconda vittoria di tappa di questa Grande Boucle. Un colpaccio clamoroso per il neerlandese della Ineos Grenadiers che ha centrato un'edizione da sogno di questo Tour. Tadej Pogacar, voto 7: che la condizione non sia delle migliori l'avevamo capito ormai da giorni. Gli avversari però sono ancora piĂą indietro e lo sloveno allora gestisce, senza esagerare, chiudendo la pratica in chiave classifica generale.

Jonathan Milan vince la sua seconda tappa al Tour de France in una volata sotto la pioggia a Valence

LIVE Tour de France, 19ª tappa Albertville-La Plagne: percorso accorciato, si parte alle 14.30 - Percorso accorciato a 95 km in seguito a un'epidemia in un allevamento bovino sul percorso. Segnala gazzetta.it

Perché la tappa di oggi al Tour de France è accorciata? Epidemia bovina e animali da abbattere, cosa è successo - La diciannovesima tappa (da Albertville a La Plagne) perde la sua seconda salita, il Col de Saisies, per una malattia infettiva e diffusiva che ha colpito migliaia di capi di bestiame ... Si legge su msn.com