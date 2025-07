¬†Le pagelle della puntata di Temptation Island 2025 di gioved√¨ 24 luglio raccontano di un fal√≤ di confronto, nel quale Simone viene amabilmente silurato dalla fidanzata Sonia B., e da una serie di racconti di storie di raccordo. Storie che non hanno molto da offrire dal punto di vista del tasso di trash in questa edizione del programma. Simone e Sonia B.: voto Dai ma lui √® da Oscar. Non pu√≤ esistere un personaggio del genere nella vita reale. E‚Äô un personaggio da docu-reality. Simone √® il malessere per eccellenza. Anzi, per disgrazia. Lui √® indifendibile da qualsiasi punto di vista. Se esistono personaggi del genere, vi prego, donne difendiamoci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Temptation Island 24 luglio: Simone imbarazzante