Pagamento assegno di inclusione a luglio 2025 date di accredito Inps e ultime novità

L’assegno di inclusione è stato erogato martedì 15 luglio 2025 a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria a giugno, dovevano ricevere la prima mensilità . Invece, domani, sabato 26 luglio 2025, arriverà l’accredito per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza. Ecco chi non riceverà l'Adi a luglio e come fare per tornare a percepire la misura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

