Pagamenti con carte e bonifici in vacanza | in quali casi rischi il controllo fiscale

In vacanza tendiamo a rilassarci e a prestare minor attenzione a tante cose, anche ai pagamenti. In molti, ad esempio, preferiscono lasciare i contanti a casa e andare in viaggio portando solo le carte. Altri, invece, organizzano cene o viaggi in comitiva e dividono le spese, effettuando anche dei piccoli bonifici fra conoscenti e amici. In alcuni casi si arriva addirittura a spendere parecchio denaro, pi√Ļ di quanto atteso dalla lettura della dichiarazione dei redditi. Senza volerlo, dunque, un contribuente pu√≤ arrivare a portare l'attenzione del Fisco su di s√©. Agenzia delle Entrate, infatti, si serve dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria che consente di confrontare i dati relativi al tenore di vita del cittadino con il reddito da lui dichiarato, per fare dei controlli incrociati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Pagamenti con carte e bonifici in vacanza: in quali casi rischi il controllo fiscale

