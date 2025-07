Padova Massimo Martire omaggia la madre nel giorno del suo compleanno | Il regalo più bello ce lo fa lei ogni giorno con la sua forza

Una dedica affettuosa e colma di riconoscenza arriva oggi da Massimo Martire, volto noto di Canale Italia, in occasione del compleanno della madre. “ Oggi è il compleanno di questa grande donna che è la nostra mamma. Il regalo più bello ce lo fa lei ogni giorno con la sua forza “, ha scritto Martire, sottolineando il profondo legame familiare e la stima verso una figura che continua a rappresentare per lui e per la famiglia un esempio di resilienza e amore incondizionato. Il conduttore, da sempre attento ai valori umani e familiari anche nei suoi spazi televisivi, ha voluto così condividere pubblicamente un momento di affetto sincero, celebrando una presenza che – come ha dichiarato – è fonte quotidiana di ispirazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

