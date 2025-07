Paciu Maison Un museo vivente dove abita il sogno

Una casa-museo immersa nella quiete della campagna alle porte di Bologna. Un luogo unico nel suo genere, dove l’ arte abita lo spazio e lo trasforma, giorno dopo giorno. Si chiama Paciu Maison, ed è molto più di una dimora. È un’esperienza sensoriale, realizzata anche con materiali di recupero, un viaggio visionario nella mente eclettica del suo ideatore, Harry Baldissera. Artista, performer, sognatore irrefrenabile, Baldisserra ha dato forma concreta a un progetto che unisce l’intimità dell’abitare alla libertà del creare, fondendo installazioni, simboli e visioni in un percorso immersivo senza precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Paciu Maison. Un museo vivente dove abita il sogno

