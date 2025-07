Outlander 8 | il trailer dell' ultima stagione ritorna indietro nel tempo

Starz ha presentato al San Diego Comic-Con 2025 le prime immagini dell'attesa ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. Starz ha presentato al San Diego Comic-Con 2025 la stagione 8 di Outlander, l'ultima della serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. Il trailer presentato all'evento americano ha regalato ai fan qualche nuova immagine e confermato che le puntate conclusive arriveranno sugli schermi nel 2026. Le anticipazioni su Outlander 8 Nel trailer dell'ottava stagione si sente la voce di Claire che parla del modo in cui si considera il tempo prima di ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della storia d'amore con Jamie Fraser. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Outlander 8: il trailer dell'ultima stagione ritorna indietro nel tempo

