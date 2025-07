Otto film e una serie tv da vedere su Prime Video questo weekend

Ultimo weekend di luglio, per molti si avvicinano le vacanze di agosto ma intanto pensiamo al fine settimana: se cercate consigli per decidere cosa guardare su Prime Video, siete nel posto giusto.Partiamo dalle novitĂ segnalandovi l'uscita del nuovo episodio della stagione finale di L'Estate nei. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: prime - otto - film - serie

Ginnastica Riccione Academy tra le prime otto in Italia: un successo nonostante le avversitĂ - Stagione eccellente per la Ginnastica Riccione Academy, che per il secondo anno di fila figura tra le prime otto in Italia con la sua squadra di punta della sezione artistica.

Spunta il nome di Barbara D’Urso ai palinsesti Rai: “Otto prime serate per lei” - Barbara D'Urso potrebbe tornare in tv con 8 puntate su Rai 1 nel 2025. Il progetto "Carramba d'ursiano" divide i vertici tra sostenitori e oppositori della conduttrice.

Barbara D’Urso torna in Rai, colpo di scena: otto prime serate nei palinsesti provvisori - Il ritorno più discusso del piccolo schermo potrebbe presto diventare realtà . Barbara D’Urso, regina indiscussa dell’emotainment italiano, spunta a sorpresa nelle bozze dei palinsesti Rai 2025/2026.

Prime Video Italia 2025: nuove serie, film, show. Basket NBA accanto alla UEFA Champions League PRIME VIDEO PRESENTS ITALIA 2025 Per lo sport, oltre alla UEFA Champions League, arriva questo autunno anche l'NBA con 87 partite in esclusiva di reg Vai su Facebook

13 nuovi film e serie tv Prime Video da vedere a Luglio 2025; Otto film e quattro serie tv da vedere su Prime Video questo weekend; Le uscite Prime Video di maggio: ecco i film, gli show e le serie TV in arrivo (e in partenza).

Le serie tv, i film e gli show italiani (e lo sport) che usciranno su Prime Video nei prossimi mesi - I rinnovi di titoli ormai storici e tutte le novità made in Italy, ma anche i grandi eventi di Champions League ed NBA in arrivo tra 2025 e 2026 sulla piattaforma streaming di Amazon ... Lo riporta msn.com