Ottavio Brini incerto sul candidato Ciarapica? La civica è cambiata

"Prendo atto che, alla fine, anche Ottavio Brini non è sicuro di sostenere alle regionali il candidato Fabrizio Ciarapica ". Comincia così Manola Gironacci, ex assessore della giunta Ciarapica in quota Civitanova Unica, dopo le notizie della civica al centro del toto candidati di centro destra per le regionali e di una lista che non ha ancora deciso su quale candidato orientare le preferenze. Molte le puntualizzazioni. "Alle comunali del 2022 – dice – Civitanova Unica ha ricevuto un sostegno significativo, ben 1.945 voti, l’11,56% dietro solo a FdI, ma 1.295 voti sono dei partecipanti alla lista e 650 del candidato sindaco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

