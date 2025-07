Ottanta posti letto e servizio navetta | via al progetto contro lo sfruttamento dei migranti

BRINDISI - Brindisi e Bisceglie si distinguono come esempi virtuosi nella gestione dell'inclusione dei lavoratori migranti in agricoltura. La notizia è emersa durante una riunione tenutasi questa mattina (25 luglio 2025) in prefettura, dove il prefetto Maurizio Falco, in qualitĂ di commissario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

