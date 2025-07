Ostia torna a brillare dopo il restauro la storica Fontana delle Sirene

Ostia, 25 luglio 2025- Dopo un accurato intervento di restauro conservativo, stamane la storica “Fontana delle Sirene” del palazzo in piazzale della Posta, simbolo del quartiere e punto di riferimento per residenti e visitatori, è stata riattivata e restituita ai cittadini e agli appassionati d’arte nel suo antico e originale splendore. La “Fontana delle Sirene”, realizzata negli anni ’30 e sottoposta a Vincolo di Tutela rilasciato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, è collocata al centro di un’ampia vasca impreziosita da mattoni in vetro azzurro di Murano. È opera dell’artista, scultore e vetraio Napoleone Martinuzzi e raffigura due sirene bicaudate che sorreggono sopra il capo due calici d’acqua. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it