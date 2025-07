Ossa Ritrovate Al San Camillo | Appartengono A Emanuela Orlandi?

Un nuovo inquietante ritrovamento nel cuore di Roma potrebbe finalmente svelare la veritĂ su Emanuela Orlandi. Tutti i dettagli del colpo di scena che riaccende il mistero. Ossa misteriose riaccendono i riflettori sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Una scoperta agghiacciante, un luogo dimenticato e un caso che da piĂą di quarant’anni non smette di tormentare l’Italia. Durante lavori di manutenzione all’interno del padiglione Monaldi, un edificio in rovina dell’ospedale San Camillo di Roma, sono stati trovati resti umani. Un dettaglio apparentemente scollegato dalla cronaca attuale, se non fosse che proprio lì vicino, secondo quanto raccontato da Sabrina Minardi – ex compagna del boss della Banda della Magliana – sarebbe stata tenuta prigioniera Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983 nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

