Ospedale di Perugia il Nibbio ora vola anche di notte | potenziata l' emergenza

Perugia, 25 luglio 2025 – "L'attivazione del volo notturno rappresenta un traguardo fondamentale per la sanità umbra e un servizio essenziale per garantire un'assistenza in emergenza H24 alle persone". Lo ha detto Emanuele Ciotti, commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Perugia in occasione dell'inaugurazione del servizio notturno  del "Nibbio". In questo modo il servizio di emergenza sanitaria dell'Umbria si potenzia significativamente. L'implementazione del notturno risponde a una necessità cruciale del territorio, caratterizzato da aree montane e rurali spesso difficilmente raggiungibili con i mezzi di soccorso tradizionali, soprattutto di notte quando ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale di Perugia, il "Nibbio" ora vola anche di notte: potenziata l'emergenza

