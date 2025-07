Osimhen Galatasaray | firme sui contratti tra il Napoli e il club turco Telenovela finita l’attaccante è pronto a tornare a Istanbul

Osimhen Galatasaray: sono stati firmati i contratti tra il Napoli e il club turco. Telenovela finita, l’attaccante accostato anche alla Juve torna a Istanbul. L’infinita telenovela di mercato è giunta al suo ultimo atto: Victor Osimhen è pronto a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray a titolo definitivo. Dopo settimane di trattative, rilanci e improvvisi stop, la fumata bianca è finalmente arrivata. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, Napoli e Galatasaray sono in questi minuti alla fase delle firme sui contratti, il passaggio formale che precede l’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray: firme sui contratti tra il Napoli e il club turco. Telenovela finita, l’attaccante è pronto a tornare a Istanbul

In questa notizia si parla di: galatasaray - telenovela - osimhen - contratti

Telenovela Osimhen, il Galatasaray non si arrende: nuova proposta in arrivo - Il nome di Victor Osimhen è uno dei più grandi ostacoli in casa Napoli, un grande punto interrogativo da risolvere.

Osimhen Galatasaray, fumata bianca! È finita la telenovela: le cifre, la clausola anti-Italia e una percentuale sulla futura rivendita. I dettagli dell’accordo col Napoli - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Galatasaray, fumata bianca! È finita la telenovela tra il Napoli e il club turco: tutti i dettagli dell’accordo.

Napoli, è finita la telenovela Osimhen: dal pagamento a rate alla clausola sulla Serie A, ecco l’accordo col Galatasaray - L’ accordo questa volta c’è. E se le garanzie bancarie arriveranno, come previsto, già oggi, allora mancherà davvero solo la firma per rivedere Victor Osimhen al Galatasaray ma a titolo definitivo.

Il Galatasaray ha mandato il contratto ad Osimhen, siamo alle firme (Di Marzio). Si è conclusa la serie tv più estenuante. L'ormai ex Napoli firmerà un contratto faraonico. L'allenatore Buruk: «Il Napoli ha avuto un atteggiamento costruttivo, siamo alla conclusion Vai su X

Osimhen al Galatasaray: accordo chiuso, cifre e clausole Victor Osimhen è pronto a lasciare Napoli. A confermarlo è Buchi Laba, giornalista vicino all’attaccante nigeriano, con un tweet che non lascia dubbi: “Affare fatto: Victor James Osimhen va al Galatasar Vai su Facebook

Osimhen al Galatasaray, telenovela finita: c'è l'accordo col Napoli. E spunta una clausola inedita; Osimhen-Galatasaray, tutto fatto: domani a Istanbul per firmare il contratto coi turchi; Osimhen-Galatasaray, ci siamo! E nel contratto spunta una clausola anti-Italia.

Osimhen al Galatasaray, dettagli chiari e definitivi - Finalmente ha avuto fine la telenovela che teneva in bilico il futuro di Victor Osimhen, tra l'Arabia, la Premier e la Turchi ... Da ilnapolionline.com

Osimhen al Galatasaray, telenovela finita: tutti i dettagli dell'accordo con il Napoli - Victor Osimhen è pronto a firmare per il Galatasaray, il Napoli e il club turco hanno trovato l'accordo e chiuso la telenovela ... Si legge su today.it