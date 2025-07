Nando Orsi ha attribuito al Napoli di Antonio Conte lo status di favorito per la vittoria dello scudetto. Varie le ragioni alla base di tale opinione. IL RAGIONAMENTO – Nando Orsi ha parlato alle frequenze di Radio Marte tessendo le lodi del Napoli di Antonio Conte. Di seguito il suo commento: Parto dal presupposto che Conte è rimasto a Napoli sicuramente per l’affetto nei confronti della cittĂ , dei tifosi e della squadra, ma anche perchĂ© ha avuto rassicurazioni da De Laurentiis sui rinforzi. Il Presidente sta facendo di tutto per accontentarlo. Mercato? Ndoye e Sterling sono due ottimi calciatori, l’inglese ha piĂą esperienza e a campo largo è forte e pericoloso, ma il calciatore Bologna sa occuparsi meglio della fase difensiva, con Italiano è cresciuto molto sul piano tattico. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Orsi certo: Napoli, grande rosa! Conte non può più sbagliare»