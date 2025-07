Orsi ammette | Conte è rimasto per l’affetto ma ora non può sbagliare Il Napoli sta costruendo una grande rosa

L’ex portiere e vice allenatore dell’Inter ha parlato del Napoli di Antonio Conte e delle ambizioni del club allenato dal tecnico pugliese. Fernando, detto Nando, Orsi, ex vice allenatore dell’Inter tra il 2004 e il 2006, allenatore ed opinionista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione “Forza Napoli Sempre – Speciale Dimaro”, dove ha condiviso le sue impressioni sul Napoli e sul lavoro che sta svolgendo il tecnico Antonio Conte, confermando il suo ottimismo riguardo alla costruzione di una squadra sempre piĂą competitiva. Orsi ha iniziato parlando della permanenza di Conte a Napoli, evidenziando che il tecnico ha deciso di rimanere soprattutto per il legame con la cittĂ , i tifosi e la squadra, ma anche grazie alle rassicurazioni ricevute dal presidente De Laurentiis riguardo ai rinforzi: « Parto dal presupposto che Conte è rimasto a Napoli sicuramente per l’affetto con la cittĂ , per i tifosi, per la squadra ma anche perchĂ© ha avuto rassicurazioni da De Laurentiis sui rinforzi ». 🔗 Leggi su Internews24.com

