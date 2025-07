Oro olimpico | quanto vale il possibile impatto economico di Milano-Cortina 2026

È celebre la massima del barone Pierre De Coubertin, secondo cui «alle Olimpiadi l’importante non è vincere ma partecipare». Va detto, peraltro, che anche essere il Paese ospitante dei Giochi rappresenta un aspetto di rilevanza tutt’altro che secondaria. Se è vero che le Olimpiadi sono la sublimazione massima dell’esercizio sportivo, è altrettanto comprovato che avere mano l’allestimento del torneo dei cinque cerchi costituisce un’impareggiabile opportunità , per sé, di crescita, economica e non solo. Sarà così anche per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina, che si terranno tra circa sette mesi, a febbraio e marzo 2026, vent’anni esatti dopo i fortunati Giochi sulla neve di Torino. 🔗 Leggi su Tpi.it

