Orlando fa il quadro sulla nuova stagione: «Chivu è intelligente, sa di dover usare bastone e carota, ecco qual è il suo grande vantaggio». Durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri su TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha condiviso le sue opinioni sui temi più caldi del mercato e sul futuro di alcuni club. In particolare, Orlando ha parlato del lavoro che attende Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter, delle difficoltà delle milanesi e delle ambizioni del Como. In merito a Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, Orlando ha evidenziato il suo approccio equilibrato: « Chivu è intelligente, sa che non è più giocatore e che deve usare sia il bastone che la carota. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Orlando: «Chivu è intelligente, sa di dover usare bastone e carota, ecco qual è il suo grande vantaggio»