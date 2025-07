Oriali sulla scorsa stagione | Ho vinto tanto ma una vittoria sentita come quella col Napoli mai avuta

Oriali, ex stella dell’Inter, ha parlato della vittoria dello scudetto della passata stagione, ammettendo: «Una vittoria così sentita, mai avuta». Durante la presentazione ufficiale della squadra del Napoli a Dimaro, Lele Oriali, assistente di Antonio Conte, già ai tempi dell’Inter, di cui è anche stato giocatore, ha condiviso la sua emozione per la vittoria dello scudetto che il club ha ottenuto nella stagione 202526. Oriali, che vanta un’esperienza ricca di trofei nella sua carriera, ha dichiarato che questa vittoria è stata particolarmente sentita, un’emozione che non aveva mai provato prima. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Oriali sulla scorsa stagione: «Ho vinto tanto, ma una vittoria sentita come quella col Napoli mai avuta»

In questa notizia si parla di: vittoria - oriali - stagione - sentita

Oriali: "Ho vinto tanto, ma una vittoria sentita come quella col Napoli mai avuta" Vai su X

Oriali: “Ho vinto tanto, ma una vittoria sentita come quella col Napoli mai avuta”; Oriali: Ho vinto molto in carriera, ma lo scudetto a Napoli è qualcosa mai sentito prima; Oriali: “Sono felice, mai sentita così una vittoria come quella dello scorso anno” IL VIDEO.

Oriali: “Ho vinto tanto, ma una vittoria sentita come quella col Napoli mai avuta” - Le parole di Lele Oriali: "Colgo l'occasione anche per ringraziare chi ha reso possibile questo sogno. Come scrive fcinter1908.it

Lele Oriali: "Con lo Scudetto vissute emozioni uniche, ora siamo la squadra da battere" - Dal ritiro di Dimaro, il coordinatore dell'area tecnica del Napoli Lele Oriali ha raccontato le emozioni vissute in occasione del quarto Scudetto e lanciato la sfida in vista della prossima stagione: ... Riporta internapoli.it