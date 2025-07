Oriali | Quest’anno il Napoli sarà la squadra da battere quindi ogni partita sarà una battaglia

Oriali da Dimaro a Radio Crc: «Ho vinto molto in carriera, ma quello che ho provato nel vincere il campionato qui a Napoli è stato unico. Lo scorso anno ha dimostrato ancora una volta che è la squadra a vincere e non i singoli. Nuova stagione? Non sarà semplice, ogni partita sarà una battaglia» Con il format "Voci dal Ritiro", Crc, radio partner della Ssc Napoli, intervista ogni giorno un tesserato del Napoli dal ritiro di Dimaro. Oggi è intervenuto ai microfoni dell'emittente Lele Oriali. Di seguito le sue parole: «Lo staff ha svolto in questo ritiro di Dimaro un lavoro di preparazione, per dare la possibilità alla squadra di tenere fisicamente tutto l'anno.

