Organici personale ATA 2025 26 | in Lombardia oltre 30mila unità Ecco i posti per provincia e profilo

In attesa del perfezionamento dello schema di decreto interministeriale recante la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 20252026, l'USR Lombardia ha pubblicato il decreto con le dotazioni organiche di diritto. Il contingente complessivo regionale ammonta a 30.371 unitĂ , distribuite tra diverse figure professionali e ripartite per provincia. L'articolo Organici personale ATA 202526: in Lombardia oltre 30mila unitĂ . Ecco i posti per provincia e profilo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

